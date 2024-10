A Polícia Federal finalizou, nesta manhã (dia 22), o cumprimento de todos os mandados da Operação Injection, que investiga fraudes no financiamento de veículos, com um saldo significativo de apreensões, incluindo dois veículos de luxo, dezenas de cheques e cartões de crédito, além de equipamentos eletrônicos e documentos. As ações focaram principalmente a cidade de Barra Mansa, onde foram encontrados os dois carros de alto valor, reforçando o envolvimento da organização criminosa na região.

A operação, que já havia sido deflagrada em outubro, revelou um esquema de fraudes que causou um prejuízo estimado em R$ 1 milhão a uma empresa de crédito e financiamento. Com a finalização dos mandados, as investigações mostram o avanço nas apurações de crimes contra o sistema financeiro, destacando Barra Mansa como um dos principais focos da organização criminosa.

Além dos veículos, avaliados em cerca de R$ 450 mil, foram apreendidos dezenas de cheques que somam aproximadamente R$ 300 mil, diversos cartões de crédito, computadores, celulares e documentos. Todo o material será analisado pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (DELEFAZ) para aprofundar as investigações sobre o esquema de fraudes que envolvia o uso de dados pessoais e biometria facial de terceiros para a aquisição ilícita de financiamentos.

O caso continua sendo investigado e os responsáveis poderão responder pelos crimes de associação criminosa e obtenção de financiamento mediante fraude, com penas que podem chegar a nove anos de reclusão.

A Polícia Federal segue analisando o material apreendido para identificar outros possíveis envolvidos e continuar o combate às fraudes no sistema financeiro.

Foto: Divulgação/PF