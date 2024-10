O 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou, na terça-feira (dia 22), uma operação de fiscalização de trânsito em Pinheiral, voltada para o combate a veículos em situação irregular. A ação focou principalmente em motocicletas, cujos condutores, além de infringirem as leis de trânsito, têm causado incômodo à população com escapamentos excessivamente ruidosos.

Durante a operação, foram abordados 75 veículos, resultando em 24 autuações. Além disso, 11 motocicletas e um automóvel foram apreendidos por estarem em desacordo com as normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“O 28º BPM reforça seu compromisso em promover a segurança nas ruas, combater a poluição sonora e garantir a ordem pública, proporcionando um ambiente mais seguro para a população”, destacou a corporação em nota oficial.

A Polícia Militar incentiva a população a denunciar crimes ou atividades suspeitas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia: 0800 0260 667.

Foto: Divulgação