A Polícia Federal deflagrou, nesta manhã (dia 24), a Operação Encomenda Fantasma para *combater um esquema de fraudes postais em uma agência dos Correios, localizada em um shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão em residências de investigados, nos municípios do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu/RJ. Além disso, a Justiça também determinou o sequestro de bens e bloqueio de ativos dos criminosos.

As apurações foram iniciadas a partir de informações cedidas pelos Correios, e apontaram que um dos investigados – que trabalhava como expedidor na agência – criava postagens de encomendas de alto valor que jamais eram efetivadas, com o objetivo de gerar lançamentos de extravio que, posteriormente, seriam objeto de pedidos de indenização.

Outros dois homens eram os favorecidos pelas indenizações geradas a partir do esquema criminoso. Um deles, inclusive, é pai do expedidor responsável pela criação das postagens fraudulentas.

Os investigados responderão pelo crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, também chamado de peculato digital, cuja pena máxima é de 12 anos de reclusão. Por se tratar de um caso de crime continuado, a pena pode ser aumentada em até dois terços.

A FICCO/RJ, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, PCERJ e PMERJ, e tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento à criminalidade organizada no estado do Rio de Janeiro.