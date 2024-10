Um homem de 36 anos foi preso na tarde deste domingo (dia 27) em Vargem Alegre, distrito de Barra do Piraí, após uma operação policial que resultou na apreensão de duas armas de fogo e munições. A ação ocorreu após uma denúncia anônima informar à polícia sobre a localização de armamentos possivelmente ligados a crimes de tráfico de drogas e “tribunal do crime” na região.

As guarnições da Polícia Militar, ao receberem a informação, realizaram um cerco tático no Condomínio Bela Vista, onde abordaram o suspeito. Inicialmente, ele negou a presença de materiais ilícitos na residência. No entanto, ao permitir a entrada dos policiais, as buscas resultaram na localização de uma pistola Canik SF 9mm com numeração raspada, escondida no forro da casa junto com 21 munições, e uma pistola Taurus PT 58 enterrada embaixo de um sofá na varanda.

A ocorrência foi registrada na 88ª DP (Barra do Piraí), onde o delegado de plantão autuou o acusado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. O material apreendido foi enviado para perícia, e o suspeito permanece preso à disposição da Justiça, uma vez que o crime é inafiançável.

Foto: Divulgação