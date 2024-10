Um caminhão que transportava carga de frango tombou na tarde desta segunda-feira (dia 28) na descida da Serra das Araras, causando interdição total da pista sentido Rio. O acidente aconteceu na altura do km 232. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa sofreu ferimentos leves, mas foi atendida e liberada no local.

A carga de frango foi parcialmente saqueada após o acidente. Por volta das 14h40, a rodovia permanecia completamente interditada para os trabalhos de atendimento e remoção do veículo. A interdição já está gerando congestionamento significativo na região.

Após a conclusão do atendimento do acidente, a expectativa da PRF é de que o fluxo de veículos seja liberado por uma faixa.

Foto: Divulgação/PRF