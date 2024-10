Na manhã de terça-feira (dia 29), o presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e vice-presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior no Estado do Rio de Janeiro (SEMERJ), Eduardo Prado, participou de um evento promovido pela nova Diretoria do SEMERJ, voltado aos profissionais da educação e ao fortalecimento do Ensino Superior no estado do Rio de Janeiro.

O encontro trouxe como tema central “Novos Horizontes para o EAD: Desafios e Perspectivas” e abordou importantes discussões sobre o futuro da educação a distância (EAD), as mudanças regulatórias, a formação de docentes e o papel das novas tecnologias na prática educacional. Eduardo Prado destacou a relevância dos debates e parabenizou a presidente do SEMERJ, Claudia Romano, e a equipe organizadora pela realização do evento. “Tenho certeza de que este será o primeiro de muitos encontros fundamentais para o fortalecimento da educação no nosso estado”, afirmou Eduardo Prado.

A abertura do evento contou com a presença do governador Cláudio Castro, de Marta Abramo, representante da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), e outras autoridades educacionais de destaque. O público também foi agraciado com uma palestra inspiradora de Bernardinho, campeão olímpico, que compartilhou experiências e reflexões sobre o impacto da educação e da resiliência para o desenvolvimento profissional e pessoal.

A participação da FOA no evento reforça o seu compromisso com a educação de qualidade e com a adaptação do ensino superior às novas demandas tecnológicas e regulatórias, preparando profissionais e instituições para os desafios do futuro.

Foto: Divulgação