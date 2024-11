Uma operação policial realizada na quinta-feira (dia 31), em Barra Mansa, resultou na prisão de dois jovens, um de 21 anos e outro de 18, suspeitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu em uma casa na Rua João Olímpio Magalhães, no bairro Roselândia, após denúncias de que o local servia como ponto de armazenamento de drogas e armas para o tráfico local, associado a uma facção criminosa.

A abordagem foi realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), que, ao chegarem à residência, foram atendidas pelo morador, um jovem de 25 anos. Ele permitiu a entrada dos policiais, que iniciaram as buscas e encontraram, em uma cômoda, um revólver calibre .38 com numeração raspada e munições, além de uma balança de precisão. Em outra parte da casa, sob algumas roupas, foram localizadas quatro sacolas contendo 56 pinos de cocaína e 42 porções de maconha.

Durante a ação, os policiais relataram que o jovem de 21 anos assumiu a posse do revólver, das munições e de parte das drogas, enquanto o jovem de 18 anos admitiu ser o dono de outras porções de cocaína. Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à 90ª DP (Barra Mansa), onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. O rapaz de 21 anos também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

No total, as apreensões incluíram 112 gramas de cocaína, 74,1 gramas de maconha, uma arma de fogo, munições de calibres .38 e 9mm, além de cadernos com anotações sobre o tráfico. O dono da casa e duas mulheres, com idades de 20 e 24 anos, que estavam no imóvel no momento da abordagem, foram ouvidos como testemunhos e liberadas após depoimento.

Foto: Divulgação