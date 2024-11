O Governo do Estado comemorou o êxito no esquema de segurança elaborado para três grandes eventos no estado e, em nota, afirmou que a mobilização de 6.769 policiais militares garantiu tranquilidade neste domingo (03/11), quando foram realizados o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 52 municípios fluminenses; a primeira partida da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético Mineiro, no Maracanã; e a maratona de shows na Apoteose, no Centro.

“Como resultado do planejamento de segurança pública, não houve ocorrências graves em nenhum dos eventos. Para o Enem, os organizadores montaram uma estrutura para receber 300 mil inscritos. Um estudante que fazia prova na Escola Municipal Alina Brito, em Curicica, foi conduzido para a Polícia Federal por suspeita de ter levado um dispositivo eletrônico”.

Antes do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, que reuniu mais 61 mil torcedores, dois cambistas e um torcedor que transportava sinalizadores foram conduzidos ao Juizado Especial Criminal. Os policiais militares do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (BEPE), com apoio de outras unidades operacionais, conseguiram evitar que torcedores do Flamengo invadissem a área reservada para os torcedores da equipe mineira nas imediações do Maracanã.

O show na Apoteose reuniu cerca de 30 mil pessoas, segundo os organizadores.