Um incêndio atingiu o galpão de uma das linhas de decapagem da Usina Presidente Vargas na madrugada desta terça-feira (dia 5), em Volta Redonda. De acordo com informações da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), o incidente foi de menor proporção, mas gerou uma densa nuvem de fumaça que pôde ser vista em várias partes da cidade.

Apesar da preocupação inicial, a CSN informou que não houve registro de feridos e que a situação foi prontamente controlada pela equipe de segurança da usina. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Moradores próximos à usina expressaram preocupação com o episódio, destacando o impacto visual da fumaça sobre a região central da cidade. “Acordei e vi uma fumaça escura no céu, fiquei preocupada com o que poderia estar acontecendo na usina”, relatou uma moradora do bairro Sessenta.

Foto: Reprodução/Redes Sociais