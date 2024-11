Na próxima quarta-feira (dia 6), o Instituto Dagaz levará um grupo de 20 atletas das equipes Sub 9 e Sub 11 da escolinha de futsal para uma visita guiada ao Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro. Acompanhados pela equipe do instituto e por alguns responsáveis, os alunos terão a oportunidade de explorar os bastidores desse templo do futebol.

De acordo com a professora de Futsal, Angélica Saleh a visita guiada tem como objetivo proporcionar aos alunos um momento mágico e único. “Eles terão a chance de pisar no palco das grandes finais das Copas e Jogos Olímpicos. O local foi escolhido pelos próprios alunos e representa um presente do Instituto Dagaz em reconhecimento à brilhante participação deles na XIX Copa Diarinho de Futsal, realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda, com apoio do Jornal Diário do Vale. O time da categoria Sub 11 se destacou ao conquistar o título de campeão invicto”, explicou Angélica.

A treinadora ressaltou que os alunos expressaram seu desejo de conhecer o Maracanã por ser o “palco do futebol”. “Eles assistem aos jogos do seu time de coração lá e sonham em entender como é a rotina dos jogadores antes das partidas, visitar o museu, entrar no campo e conhecer o vestiário. Muitos deles almejam se tornar profissionais do futebol um dia; nada melhor do que conhecer um lugar onde sonham em jogar”, contou.

A visita ao Maracanã faz parte no projeto Visita Cultural do Instituto Dagaz, que leva os integrantes para conhecer locais históricos como Cristo Redentor, Theatro Municipal, Museu social quilombos do Rio de Janeiro, Feira de São Cristóvão, Parque São Marcos entre outros.

A gestora do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, enfatizou a importância da viagem: “Essa é uma oportunidade única que vai muito além de uma simples visita. Queremos inspirar nossos pequenos atletas; ver onde grandes jogadores atuam pode motivá-los a sonhar alto e se dedicar ainda mais ao futsal. Além disso, essa visita ajudará a valorizar o esporte e entender a importância do futebol na nossa cultura.”

Marinez também salientou que o Maracanã é um símbolo da história do Brasil e que aproveitarão para contar às crianças sobre sua relevância e os grandes momentos que aconteceram ali. Para o Instituto Dagaz, essa será uma excelente oportunidade para as crianças socializarem, fortalecerem laços de amizade e aprenderem sobre trabalho em equipe — aspectos fundamentais para seu desenvolvimento.

“Nossos grandes apoiadores que nos proporcionam esses passeios são Ministério da Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e economia criativa do Rio de Janeiro, Nova Transportadora do Sudeste e Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda. Essa experiência vai criar memórias incríveis, reforçar a identidade delas como jovens atletas e estimular ainda mais a prática esportiva. Estamos muito animados e certos de que será um dia inesquecível”, finalizou Marinez.

Sobre o Instituto Dagaz

O Instituto Dagaz é uma associação sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento de comunidades em situação de vulnerabilidade e risco social. Com mais de 20 anos de atuação na área cultural, educacional e esportiva, seus projetos são fundamentais para transformar a vida de pessoas que não têm acesso aos serviços públicos básicos e à garantia dos Direitos Humanos.

Atualmente, o Instituto beneficia mais de 8 mil pessoas, direta e indiretamente, por meio de cursos e atividades sistemáticas que promovem inclusão e cidadania.

Instituto Dagaz – Condomínio Cultural, Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, s/nº, Santo Agostinho, Volta Redonda. Telefones: (24) 3016-0777 eu (24) 99986-6836.

