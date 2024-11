Um jovem de 21 anos, que não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação), foi detido nesta quinta-feira (dia 7) por agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda – equipe composta por dois policiais militares e um guarda municipal – após ser flagrado conduzindo uma motocicleta e “cortando giro” – ação em que aceleram o veículo e seguram o freio dianteiro, provocando barulho. Ele tentou fugir da abordagem no bairro Retiro e foi localizado após o uso de câmeras de leitura de placas do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), as OCRs.

Durante a tentativa de fuga, o jovem teria realizado manobras perigosas na Avenida Sávio Gama e afrontado os agentes em patrulhamento “cortando giro” com a moto. Por isso, após ser localizado, o suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para prestar esclarecimentos.

“As câmeras não possuem áudio, mas o condutor além de ser inabilitado afrontou os agentes em patrulhamento ‘cortando giros’ com a moto e realizando manobras perigosas em uma via de grande movimento da cidade. Isso demonstra total descaso social. Ele foi identificado graças às câmeras e o trabalho do Ciosp e levado à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos. O Sistema Integrado de Segurança mais uma vez se mostrou ágil e eficaz”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop