Um homem morreu e oito pessoas ficaram feridas após acidente no final da noite da quinta-feira (dia 7), na BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um caminhão e três motocicletas no km 480. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da concessionária da rodovia atuaram no local e um dos feridos foi levado em estado grave para o Hospital Municipal da Japuíba.