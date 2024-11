Uma mulher de 40 anos foi vítima de feminicídio ao ser brutalmente agredida com golpes de madeira na cabeça na noite do último sábado (dia 9), em Barra Mansa. O crime aconteceu na Rua Boa Esperança, no bairro Loteamento Aiuruoca.

A vítima foi socorrida por populares e levada em estado grave para a Santa Casa. Apesar do atendimento emergencial, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade horas depois.

O caso está sendo investigado pela delegacia de Barra Mansa, que busca identificar o suspeito do crime. Até o momento, ninguém foi preso.