A CCR RioSP anunciou que, entre os dias 15 e 20 de novembro, não serão realizadas detonações de rochas na Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra. A medida foi tomada a pedido da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em razão do G20, o encontro das principais economias do mundo, que ocorrerá pela primeira vez no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, entre 14 e 19 de novembro.

A interrupção das atividades na serra tem o objetivo de garantir maior fluidez no trânsito e segurança para os motoristas que utilizam a rodovia, especialmente em um período de grande movimentação devido ao evento internacional. Durante esse período, o tráfego no km 226 da pista de subida não será interditado, facilitando o acesso à região.

As detonações e os trabalhos na Serra das Araras serão retomados após o término do G20, com a previsão de normalização das atividades no dia 21 de novembro. A CCR RioSP orienta os motoristas a ficarem atentos às atualizações sobre o tráfego e as condições das vias.

Foto: Divulgação