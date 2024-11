Entre os dias 14 e 17 de novembro, feriado da Proclamação da República, devem circular pelas rodovias Via Dutra e Rio-Santos, a BR-101, ambas administradas pela CCR RioSP, mais de 960 mil veículos. Conforme previsão da concessionária, o movimento nas duas rodovias deve ser intenso a partir de quinta-feira (dia 14), saída do feriado, sendo o horário das 19h às 21h o de maior movimento. A previsão é que cerca de 16 mil veículos circulem nesse intervalo de três horas. Já no retorno do feriado prolongado, o horário de maior movimento será das 9h às 13 do domingo (dia 17), com previsão de pouco mais de 18 mil veículos.

Para esse período com um volume maior de veículos, a CCR RioSP reforça as dicas sobre o uso correto do acostamento. O objetivo da ação é orientar o motorista sobre quando e como utilizar o acostamento. “(O acostamento) traz uma falsa segurança para os motoristas que o utilizam somente para uma breve parada. Quando nossos clientes necessitam de socorro mecânico e estão no acostamento, orientamos sinalizar o veículo e aguardar fora do mesmo, em um local seguro, como o canteiro lateral, sempre olhando para o tráfego da rodovia até a chegada das nossas viaturas, por isso a importância de reforçar as ações”, explica Rodolfo Borrel, Gerente Executivo da CCR RioSP. Entre as ações haverá divulgação de mensagens educativas nos painéis de mensagens variáveis (PMVs) da Via Dutra e da Rio-Santos.

Outra importante dica da concessionária para o motorista é que ao avistar um veículo em atendimento no acostamento, ele reduza a velocidade e, sempre que possível, sinalize e mude de faixa. Essa recomendação faz parte do Movimento Afaste-se do Grupo CCR.

Se precisar parar no acostamento

• Sinalize o local: ligue o pisca-alerta e posicione o triângulo;

• Desocupe o veículo, deixando todos os ocupantes distantes da rodovia. Dê atenção especial às crianças e aos animais de estimação.

O uso do acostamento é permitido apenas:

• Em casos de emergência, como problemas mecânicos e socorro médico.



O que você não deve fazer no acostamento:

• Nunca trafegue pelo acostamento;

• Nunca ultrapasse pelo acostamento;

• Não utilize o acostamento como ponto de encontro ou banheiro; procure sempre um posto de serviços.

Operação especial de atendimento das equipes operacionais

Para auxiliar os clientes durante a viagem, as duas rodovias serão inspecionadas por viaturas que estarão 24 horas à disposição dos clientes, em regime de revezamento. Também será implantada a operação visibilidade, com viaturas posicionadas em locais estratégicos da Via Dutra e da Rio-Santos, para agilizar o deslocamento e atendimento de ocorrências nas rodovias.

Serviço de autoatendimento

No caso da Via Dutra, também haverá reforço operacional nas praças de pedágio. Lembrando que todas as praças de pedágio da Via Dutra possuem cabines de autoatendimento. Hoje, são 17 pistas em operação. Nas pistas de autoatendimento, o motorista realiza o pagamento de forma rápida com cartão (débito ou crédito) por aproximação sem necessidade de senha, o que reduz significativamente o tempo de viagem.

Para orientar o motorista sobre a nova opção de pagamento, a concessionária instalou sinalização vertical (placas) antes das praças de pedágio. Também foi feito um balizamento diferenciado na cor azul para que os motoristas identifiquem rapidamente com mais facilidade as pistas ATM. Ainda, a concessionária disponibiliza pistas automáticas que visam a passagem de veículos por cobrança realizada por meio de leitura do TAG através de operadoras.

Obras

Na Via Dutra, os serviços com interdição programada de faixas – roçada, coleta de resíduos, recuperação de pavimento estão suspensos a partir das 14h desta quinta-feira (dia 14), até às 23h de domingo (dia 17). Já na Rio-Santos a suspensão também inicia na quinta-feira, a partir das 14h, e segue até às 13h de segunda-feira (dia 18). As demais obras em andamento na Via Dutra em Guarulhos, São José dos Campos e Serra das Araras seguem o cronograma normal de atividades. A concessionária ressalta que ao passar pelos trechos em obras o motorista deve redobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada e o limite de velocidade do trecho.

