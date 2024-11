Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) e da 13ª DP (Ipanema) realizam, nesta quarta-feira (dia 13), uma operação contra um grupo que furtava e falsificava o medicamento Ozempic. Até o momento, um dos alvos foi capturado, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

As investigações apontaram que a quadrilha encomendava o medicamento de farmácias, solicitando entrega. Quando o entregador chegava, um dos membros fingia tentar efetuar o pagamento, enquanto outro trocava os medicamentos verdadeiros por falsificados. Por fim, o entregador retornava à farmácia com o Ozempic falso.

Com a ação criminosa, tanto os estabelecimentos quanto os pacientes se tornavam vítimas, uma vez que não sabiam estar comercializando ou utilizando produto falso.

As equipes estão nas ruas para cumprir 16 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão contra integrantes do grupo.