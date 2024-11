A prefeita eleita de Barra do Piraí Kátia Mikia (SDD), o vice-prefeito eleito Cristiano Almeida (SDD), o vereador Pedrinho ADL (SDD) e o Presidente da Câmara, vereador Rafael Couto (MDB) se reuniram em Brasília com o deputado federal Lindbergh Farias na última terça-feira (12) para tratar de emendas parlamentares para a cidade.

Katia Miki apresentou para Lindbergh projetos que pretende desenvolver na cidade, para melhorar principalmente saúde e educação, que segundo a prefeita eleita, estão sem investimentos significativos a muitos anos.

Eu e Cristiano não quisemos esperar a posse para vir a Brasília pedir ajuda aos deputados para recuperar a cidade, nós já estamos trabalhando em busca de recursos e quando assumirmos em janeiro iremos trabalhar o dobro. Barra do Piraí será referência no sul fluminense principalmente em saúde e educação, comentou Kátia Miki.

Para o vice-prefeito eleito Cristiano Almeida, Barra do Piraí não pode esperar mais.

O momento é de buscar recursos e apresentar projetos para que comecemos a reconstruir a cidade desde o primeiro dia. Queremos devolver a cidade a população, com qualidade de vida, geração de empregos e uma saúde e educação de qualidade, disse Cristiano.

Lindbergh falou dos investimentos que ele está destinando para cidade em emendas do Novo PAC a pedido da prefeita eleita.

Eu tenho um carinho enorme por Barra do Piraí e uma cidade que faço visitas constantemente para saber as necessidades da população e a pedido da minha amiga Kátia e do Cristiano quero confirmar mais de 85 milhões em emendas. Serão obras nas áreas de saúde, educação e água potável, e eu faço questão de acompanhar. A população de Barra do Piraí vai ter mais qualidade de vida, com um olhar especial do governo federal e do presidente Lula.

As emendas já estão constando no portal do ministério de desenvolvimento no Novo PAC. A previsão é de construção de duas novas unidades de saúde, um escola em tempo integral, uma creche, um ginásio poliesportivo, uma oficina ortopédica e mais 27 milhões para uma nova rede de água.