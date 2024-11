Um acidente envolvendo dois veículos deixou quatro pessoas feridas, sendo três com lesões leves, na BR-393, em Barra Mansa. O fato aconteceu no km 298,3 da rodovia, em uma curva próximo à entrada do bairro Assunção. Chovia no momento do acidente.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um VW Gol branco, que invadiu a contramão ao fazer a curva, e um Fiat Palio, que tentava desviar para evitar a colisão. A manobra, no entanto, não foi suficiente, resultando no impacto entre os dois veículos. Após a colisão, o Palio capotou.

O condutor do Palio, de 44 anos, que trabalha como motorista de aplicativo de transporte (Uber), estava acompanhado de uma passageira de 32 anos e duas crianças, de 11 e 4 anos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o hospital com ferimentos leves, mas fora de perigo. O motorista do Gol saiu ileso.

A PRF relatou que a pista estava escorregadia devido à chuva no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a perda de controle do Gol. A ocorrência foi registrada e o trânsito foi levemente impactado até a liberação total da via.

Foto: Divulgação/PRF