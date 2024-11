Atiradores de elite posicionados em pontos estratégicos, escolta de autoridades, reforço no patrulhamento dos corredores estruturais. Estas são algumas das atribuições dos policiais militares das forças especiais e especializadas da Polícia Militar destacadas para atuar no G20. Os agentes devem atender a demandas pontuais previstas no Plano de Atuação Integrada da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

“Esses policiais tiveram treinamento integrado especializado, um exercício para ação em situações específicas, a partir do controle do planejamento das forças especiais de segurança, centralizado no Centro Integrado de Comando e Controle”, diz o governador Cláudio Castro.

No CICC estão concentradas todas as agências de segurança dos governos federal, estadual e municipal durante o G20. “Cada grupo na sua área de atuação, os policiais militares que integram as unidades do Comando de Operações Especiais e do Comando de Policiamento Especializado foram formados para intervir com rapidez e precisão em qualquer tipo de intercorrência”, explica o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

Ações específicas

Cada unidade tem atribuições específicas. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), por exemplo, mobilizou equipes de atiradores de elite posicionados em locais estratégicos e duas unidades de pronto emprego aquarteladas em local próximo ao Museu de Arte Moderna, onde os chefes de estado das nações mais poderosas do planeta estão reunidos desde segunda-feira.

O Batalhão de Ações com Cães (BAC) tem duas missões no G20: efetuar varredura com cães para detecção de armas e explosivos em hotéis e locais de evento; e disponibilizar equipes do Grupo de Combate com Cães para atuar em situações de distúrbios.

A intervenção em situações de distúrbios sociais também é atribuição de unidades especializadas do Batalhão de Polícia de Choque e do recém-criado Batalhão Tático de Motociclistas. Além de pronta resposta para essas eventualidades, as duas unidades estão fazendo escoltas e reforçando o patrulhamento nos corredores estruturais.

Já o Grupamento Aeromóvel faz sobrevoos de monitoramento a partir de autorização do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, do Ministério da Aeronáutica.

As seis unidades do Comando de Policiamento Especializado também têm ações para reforçar o patrulhamento. Com o Campeonato Brasileiro suspenso, o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios está auxiliando o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas e o RECOM nas linhas Amarela e Vermelha, Avenida Brasil e avenidas da orla entre o Leme e a Barra da Tijuca.

O Regimento de Polícia Montada está empregando cavalaria nas áreas do MAM, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da Tijuca.

O Grupamento de Polícia Ferroviária reforçou o policiamento nas principais estações ferroviárias, e o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas empregou efetivo nos locais turísticos da capital, que, com o feriado prolongado da Proclamação da República e do G20, registram um movimento muito elevado.

A tropa do CPAm (Comando de Policia Ambiental) atua no patrulhamento de trilhas das florestas da capital e na vigilância a prédios públicos.