Um acidente envolvendo o tombamento de um caminhão carregado de engradados de cerveja ocorreu na manhã desta terça-feira (dia 19), no trecho conhecido como Curva do Aterrado na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí. O acidente aconteceu na altura do km 274, em uma das áreas mais sinuosas da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido. A carga, composta por engradados de cerveja, ficou espalhada pelo acostamento, mas não houve obstrução significativa da via, permitindo que o tráfego seguisse normalmente.

Até o momento, não há informações sobre a causa do tombamento.

Foto: Divulgação/PRF