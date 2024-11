Durante uma operação de rotina da Operação Divisas Seguras, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) detiveram um homem de 41 anos na noite de terça-feira (dia 19), no km 294 da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. O motorista dirigia um veículo Honda Civic com placas de Belém (PA) quando foi abordado pela equipe CHARLIE da 7ª Delegacia da PRF.

Durante a fiscalização, o condutor apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que, ao ser analisada, revelou-se falsificada e vinculada a outra pessoa. Ao ser questionado, o homem admitiu que havia “comprado” o documento falso em 2019, justificando que enfrentava problemas judiciais no estado do Pará.

O motorista recebeu voz de prisão por uso de documento falso e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda, onde será investigado e responderá pelos atos conforme a legislação vigente.