Dois homens, de 48 e 55 anos, foram detidos na manhã desta sexta-feira (22), após serem flagrados furtando parte de uma carga de carne de frango de um caminhão tombado na BR-393. O acidente aconteceu no KM 253, na pista que liga Volta Redonda a Barra do Piraí. O motorista do veículo não se feriu.

Ao chegar ao local, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se deparou com a situação inusitada: dois automóveis estavam carregados com aproximadamente 100 kg de carne de frango cada um. A carga havia sido retirada do caminhão tombado por indivíduos que tentaram aproveitar o acidente para furtar a mercadoria.

Os condutores dos veículos foram flagrados, detidos no local e encaminhados para a 88ª DP (Barra do Piraí).

Foto: Divulgação/PRF