O cantor, compositor e instrumentista volta-redondense Will Quinto dá mais um passo importante em sua trajetória musical com o lançamento do videoclipe da música “Não ia te Ligar”, previsto para esta última semana de novembro. O projeto evidencia a maturidade artística do cantor e traz uma proposta envolvente que promete conquistar diferentes públicos.

Filmado em belos cenários da região, o videoclipe apresenta a história de um jovem dividido entre a razão e o coração, enquanto decide se deve ou não se entregar a um grande amor. O desfecho emocionante celebra as superações e a complexidade das relações humanas. “Foram meses de planejamento, produção e gravação, e o resultado ficou incrível. O clipe já está disponível no meu canal do YouTube e em todas as plataformas de streaming”, revelou Will Quinto.

Estilo único e versátil

Conhecido por sua versatilidade nos palcos, Will Quinto encanta o público ao misturar releituras de clássicos da música com composições autorais que carregam sua assinatura. Sobre o novo lançamento, o artista reforça a importância de “Não ia te Ligar” para sua carreira: “Tenho certeza de que será um divisor de águas, porque é uma música que conversa com pessoas de todas as idades e diferentes histórias de vida.”

Acessibilidade como prioridade

O videoclipe traz um diferencial significativo: seu compromisso com a inclusão e acessibilidade. A produção conta com legendas, áudio-descrição e tradução em Libras, garantindo que pessoas com deficiência auditiva ou visual possam viver a experiência completa. “Incluir mais pessoas no meu trabalho é fundamental. Quero que todos se sintam parte desse projeto”, destacou Will.

Apoio à cultura regional

O projeto foi viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, evidenciando como o investimento público é essencial para fortalecer a arte regional. “Esse apoio permite que trabalhos como o meu cheguem a mais pessoas e emocionem o público. Sem ele, muitas histórias importantes não seriam contadas”, ressalta o cantor.

Com o videoclipe de “Não ia te Ligar”, Will Quinto reafirma sua conexão com os fãs e o compromisso de levar sua arte a novos horizontes. O trabalho já pode ser conferido no YouTube e nas principais plataformas de streaming.