Um homem de 51 anos, com histórico de depressão, provocou momentos de tensão na tarde desse domingo (dia 1) ao caminhar pela faixa de rolamento da Rodovia Presidente Dutra, no trecho de Itatiaia. Segundo informações obtidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o surto teria sido desencadeado pelo término de um relacionamento.

A PRF foi acionada por volta das 14h e, ao chegar ao local, constatou que a situação já estava sob controle. O homem estava no interior da viatura da equipe de resgate da CCR RioSP, que havia conseguido retirá-lo da pista com o auxílio de sua ex-namorada, que foi até o local e ajudou a acalmá-lo. O resgate foi realizado com segurança, evitando um possível atropelamento.

De acordo com a PRF, a equipe de resgate administrou medicamentos para tranquilizá-lo antes de encaminhá-lo ao Hospital de Emergência de Resende. A ocorrência foi registrada pela equipe da PRF como medida administrativa, destacando a rápida atuação das equipes envolvidas, que evitaram uma tragédia maior.

O trânsito no trecho foi parcialmente afetado, mas foi normalizado rapidamente após o resgate.

Foto: Reprodução/Hospital de Resende