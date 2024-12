Policiais militares do programa ‘Segurança Presente’ de Volta Redonda finalizaram, na tarde de quarta-feira (dia 4), uma capacitação sobre sensibilização, conceitos básicos e práticas para a atuação com pessoas LGBTI+. O treinamento, que começou na segunda-feira (2) e teve duração de três dias, foi realizado pelo Coletivo Volta Redonda Sem Homofobia (VRSH), em parceria com o Centro de Cidadania LGBTI Médio Paraíba e o Programa Rio sem LGBTIfobia.

A qualificação ocorreu na Base de Operações do Segurança Presente, localizada na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, e foi iniciada pelo major Silvério, coordenador da Operação ‘Segurança Presente’ no município, que falou sobre a importância e o comprometimento da polícia em promover um ambiente inclusivo e seguro para todos. A atividade faz parte da programação da 10ª Parada LGBTI+ de Volta Redonda, que acontecerá no próximo domingo (8), na Ilha São João, em Volta Redonda.

O coordenador do Centro de Cidadania LGBTI Médio Paraíba, Natã Teixeira, que ministrou a palestra, destacou a importância de os agentes de segurança saberem como agir com sensibilidade em situações cotidianas, a fim de evitar o afastamento da população da corporação.

“Policiais bem preparados para lidar com as diferenças são essenciais para garantir que todos se sintam protegidos e respeitados. Assim, a população cria empatia com os agentes de segurança e o cumprimento da lei se torna mais eficaz”, afirmou o coordenador.

Natã também agradeceu ao programa ‘Segurança Presente’ pela realização da ação. “A atividade foi bem aceita pelos agentes, que se mostraram dispostos a aprender. É sempre bom ver que a polícia da cidade busca se qualificar para atender a todos com mais inclusão”, disse ele.

O treinamento também contou com a presença das mobilizadoras do Centro de Cidadania, Letícia Bastos e Gabriely Rodrigues.

