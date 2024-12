Em uma declaração polêmica, a prefeita eleita de Barra do Piraí, Katia Miki (Solidariedade), expôs a grave situação administrativa do município do Sul do Estado, descrita por ela como um “caos generalizado”. Durante entrevista ao programa Bom Dia Cidade, da Rádio Cidade do Aço, na terça-feira (dia 3), Katia criticou a gestão do atual prefeito Mario Estevez, destacando atrasos nos pagamentos, ausência de políticas públicas e dificuldades na transição de governo.

Graves falhas apontadas na gestão atual

“A situação da Prefeitura é muito delicada. Nesses quatro anos, como vereadora, fiz meu trabalho de fiscalização e controle, que é uma das funções do legislativo, e consegui observar muito a falta de políticas públicas, a má gestão dos recursos públicos, a péssima prestação dos serviços, as más escolhas”, explicou Katia.

Transição conturbada e atrasos intencionais

“A transição começou no dia 25 porque a lei orgânica determina, mas era para iniciarmos no dia 15. No entanto, o atual prefeito decretou um feriado prolongado, fechando a prefeitura por dez dias, inclusive serviços essenciais como exames, postos de saúde e escolas. Entendemos que esse movimento foi para atrasar nossa transição”, declarou Katia.

Segundo a prefeita eleita, ao chegarem à prefeitura, não havia ninguém para recebê-los, e a equipe precisou se instalar por conta própria. “Não havia uma comissão estabelecida. Levamos nosso grupo de transição, como a lei determina, e estamos dialogando principalmente com os servidores concursados e comprometidos, que nos têm passado muitas informações”, disse. A futura prefeita também ressaltou a dificuldade de acesso aos documentos necessários: “Demora muito para recebermos os documentos solicitados ao governo.”

Crise na educação e nos serviços básicos

Katia destacou problemas graves na educação municipal. “A creche Heitor Favieri, a maior da cidade, só tinha merenda garantida até hoje (dia 3). Se não chegar mais, amanhã não haverá comida para as crianças”, alertou. Além disso, mencionou atrasos nos salários das merendeiras e fornecedores cobrando pagamentos pendentes diretamente na prefeitura.

Outro ponto crítico é a precariedade da Secretaria de Serviços Públicos. “Fiz uma vistoria no galpão do Belvedere, onde a secretaria funciona, e o que vi foi desordem total. Materiais amontoados, equipamentos sucateados; parecia mais um depósito do que um setor fundamental para a cidade”, denunciou. “Essa desordem não é apenas um incômodo, mas um reflexo da ineficiência que compromete a qualidade dos serviços públicos.”

Desafios e planos

Eleita com 36,77% dos votos válidos, Katia assumirá a Prefeitura em 1º de janeiro de 2025, ao lado do vice, Cristiano Almeida (PSD). Ela ressaltou a renovação da Câmara Municipal, com 70% de novos vereadores.

“Dos 11 vereadores, somente quatro continuarão. Isso reflete o anseio da população por mudança, e acredito que o Legislativo será um grande parceiro. Embora independentes, os poderes podem atuar juntos para recolocar Barra do Piraí nos trilhos. Vamos montar uma força-tarefa para fazer a cidade voltar a crescer”, afirmou.

Katia ainda disse estar alinhando uma visita do governador Claudio Castro à Barra do Piraí. “Nesses 4 anos em que fui vereadora, ele nunca esteve na nossa cidade, talvez pela relação que o atual prefeito não estabeleceu, o que é algo essencial. Quero muito receber o nosso governador em Barra do Piraí para podermos anunciar investimentos na cidade e prestar os serviços de forma conjunta para beneficiar a população”.

Nomeações e compromisso com a eficiência

Nesta semana, Katia anunciou três nomes que integrarão seu secretariado: Daniella Maria de Oliveira será a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Tadeu Oliveira assumirá a Secretaria de Turismo, e Hugo Marques Ribeiro será o novo secretário de Comunicação Social. “Com uma gestão eficiente e transparente, vamos garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma adequada e que a cidade seja mantida limpa e organizada, como merece”, prometeu.

Sem resposta da atual gestão

Procurado pela reportagem para comentar as declarações de Katia Miki, o prefeito Mario Estevez não respondeu até o fechamento desta edição. Entre as questões enviadas estavam as críticas sobre a falta de transparência na transição, os atrasos nos pagamentos e os motivos do feriado prolongado que atrasou o início dos trabalhos da nova gestão.

A prefeita eleita encerrou a entrevista reafirmando seu compromisso: “É hora de restaurar a ordem e a funcionalidade da prefeitura. Vamos trabalhar para que Barra do Piraí volte a crescer.”