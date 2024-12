As equipes da Sociedade Esportiva Retiro e do Cajueiro estão classificadas para a final do Campeonato Master 40, organizado pela Liga de Desportos de Volta Redonda (LDVR). A decisão acontecerá neste sábado (dia 7), às 14h30min, no Estádio Raulino de Oliveira.

Na semifinal, o Retiro garantiu sua vaga ao vencer o Radar nos dois confrontos: 4 a 1 no jogo de ida e 3 a 0 na volta, com um placar agregado de 7 a 1. Já o Cajueiro avançou após empatar o primeiro jogo com o Capitólio em 1 a 1 e vencer o segundo por 2 a 0, totalizando 3 a 1 no agregado.