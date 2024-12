Uma carreta transportando tubulação foi flagrada com placas adulteradas durante uma fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de quinta-feira (dia 5), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. A abordagem ocorreu por volta das 7h30, no km 305, durante uma ronda ostensiva da equipe GPT da 7ª Delegacia da PRF.

Os agentes constataram que dois caracteres das placas de identificação do veículo haviam sido suprimidos com o uso de um material semelhante à graxa, encobrindo as informações. Questionado sobre o fato, o motorista, de 54 anos, admitiu ter adulterado as placas para evitar ser flagrado por radares de velocidade, buscando agilizar a entrega da carga.

A ação configura crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no artigo 311 do Código Penal, com pena de reclusão de três a seis anos e multa. O crime é inafiançável.

Além do flagrante, o motorista foi multado em R$ 3.228,17 por infrações, incluindo a adulteração das placas e a recusa em realizar o teste do bafômetro. Ele também pode ter sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

A ocorrência foi encaminhada à 89ª DP (Resende), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF