Dois policiais militares do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) foram detidos na manhã de quinta-feira (dia 12), em Piraí, por abandono de posto. A prisão foi realizada por agentes da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (5ª DPJM), após flagrante em que os policiais foram vistos deixando uma academia particular de musculação durante o horário de serviço.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da secretaria de Estado de Polícia Militar, os dois militares estavam trajados com roupas próprias para atividades físicas, o que configurou a infração de abandono de posto, prevista no artigo 195 do Código Penal Militar. A detenção ocorreu após uma abordagem de rotina, e os policiais foram imediatamente conduzidos à sede da delegacia, onde foram autuados.

Até o fechamento desta edição, a Polícia Militar ainda não havia divulgado maiores detalhes sobre as circunstâncias que levaram os agentes a se ausentarem de suas funções durante o expediente, mas o caso está sendo investigado pela 5ª DPJM.

Foto: Reprodução/Redes Sociais