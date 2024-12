Uma operação conjunta entre a Polícia Civil, por meio da 89ª DP (Resende), e a Polícia Militar, com apoio da P2 do 37º BPM, resultou na prisão de um dos principais traficantes de drogas do bairro Jardim Alegria, em Resende, na tarde desta quarta-feira (dia 18). O homem, de 25 anos, foi detido após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua casa.

De acordo com a polícia, o criminoso, que já possuía uma extensa ficha criminal, foi identificado como um dos maiores fornecedores de entorpecentes da região. Ele responde por crimes como homicídio, associação para o tráfico, receptação, constrangimento ilegal, adulteração de sinal de veículo e ameaça.

Durante a operação, os agentes apreenderam uma significativa quantidade de drogas, uma balança de precisão, cerca de R$ 4 mil em dinheiro e um macaco silvestre que estava em cativeiro, em condições precárias. O animal foi resgatado e encaminhado para um centro de reabilitação, onde receberá os cuidados necessários.

O homem foi autuado por tráfico de drogas e crime ambiental, devido à posse ilegal do animal silvestre. Ele agora está sujeito a uma pena de até 20 anos de reclusão.

Foto: Divulgação