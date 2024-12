O Prefeito de Resende, Diogo Balieiro, será agraciado com a Medalha Tiradentes, principal honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O Projeto de Resolução de autoria do deputado Tande Vieira (PP) foi aprovado na última terça-feira (dia 17), por unanimidade, por todos os deputados.

“Tive o prazer de aprovar o meu último projeto na Assembleia Legislativa, que foi um Projeto de Resolução que concede a Medalha Tiradentes, que é a maior honraria do nosso Estado, aprovada por unanimidade por todos os deputados, ao prefeito Diogo Balieiro Diniz. Fiquei muito feliz, porque o Diogo merece por tudo que ele fez para a nossa cidade, para o nosso Estado e para a nossa região. Esse foi meu último ato como deputado, e tenho muito orgulho de ter conseguido aprovar esse projeto. Não tenho dúvidas de que o Diogo é merecedor dessa e de todas as honrarias que vai receber pela sua vida afora. Parabéns e vamos em frente!”, disse Tande Vieira.

Sobre Diogo Balieiro

Diogo Balieiro conquistou cinco eleições em apenas oito anos. Reeleito com a maior votação da história de Resende, Balieiro elegeu um deputado estadual, em 2022, seu sucessor e um prefeito no município vizinho, em 2024. Tudo isso em apenas 8 anos. Diogo Gonçalves Balieiro Diniz vem fazendo história. Médico formado pela UERJ e com residência em oftalmologia na mesma universidade, entrou na política em 2016, quando concorreu a sua primeira eleição para prefeito de Resende, sua cidade Natal.

Em 2020, Diogo foi reeleito com 82,57% dos votos, em meio a uma pandemia. É inegável que, nesses últimos quase 8 anos, Resende tenha passado por uma grande transformação em diversas áreas e foi reconhecida por isso através de vários prêmios. Com isso, elegeu com facilidade um deputado estadual, o Tande Vieira, em 2022, e esse ano, 2024, elegeu seu sucessor, sendo o próprio Tande, com 64,02% dos votos. Também elegeu o prefeito de Itatiaia, o Kaio Márcio, com 37,28% dos votos.

Foto: Divulgação