O Volta Redonda assinou contrato com o atacante Kelvin, de 31 anos, ex-Porto e que estava no Remo. O contrato do atleta é válido até o fim do Campeonato Carioca, com possibilidade de renovação.

Em 2024, foram 34 jogos pela equipe paraense. O atleta já passou pelos exames médicos e está integrado ao elenco tricolor.

Na carreira, Kelvin também passou por Paraná Clube, Rio Ave (Portugal), Porto (Portugal), Palmeiras, São Paulo, Vasco, Fluminense, Coritiba, Avaí, Botafogo, Vila Nova e Ryukyu, no Japão.

Foto: Raphael Torres/VRFC