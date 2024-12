Por volta das 5h da manhã deste sábado (dia 21) um acidente envolvendo o tombamento de um veículo na Serra das Araras causou um grande congestionamento na pista sentido Rio. O fato ocorreu no km 229, próximo à cidade de Piraí.

De acordo com a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, o fluxo de veículos foi interrompido para que fosse realizado o destombamento do veículo. As equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local trabalhando para liberar a pista. Não há informações de feridos.

Conforme atualização mais recente, o tráfego está congestionado entre os quilômetros 241 e 229, ou seja, em uma extensão de aproximadamente 12 km. A interdição parcial afeta a pista sentido Rio de Janeiro, com a faixa da esquerda bloqueada.

Foto: Divulgação/PRF