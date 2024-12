O Volta Redonda anunciou, nesta semana, a contratação do atacante Kelvin, de 31 anos, com contrato válido até o final do Campeonato Carioca de 2025. O jogador, natural de Curitiba (PR), chega ao Esquadrão de Aço após disputar 34 partidas pelo Remo na temporada 2024.

Kelvin se destacou no início da carreira pelo Paraná Clube e rapidamente chamou a atenção do futebol europeu. Em 2011, foi contratado pelo Porto, de Portugal, onde protagonizou momentos marcantes. Entre eles, o golaço que definiu um clássico contra o Benfica em 2013, eleito pelos torcedores como o mais bonito da história do Estádio do Dragão em seus 20 anos de existência. O feito ajudou o Porto a conquistar o título português daquela temporada, consolidando Kelvin como um nome inesquecível para o clube.

Apesar de não ter alcançado o mesmo brilho em outros momentos, o atacante acumulou passagens por clubes de peso no Brasil, como Palmeiras, São Paulo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Também defendeu times como Coritiba, Avaí, Vila Nova e Ryukyu, no Japão. No entanto, sua carreira foi marcada por desafios, incluindo recorrentes lesões no joelho que limitaram sua sequência.

Agora, no Volta Redonda, Kelvin espera retomar o protagonismo e contribuir para as ambições do clube no Carioca.

Semana marcada por goleada em jogo-treino e cinco reforços confirmados

O Volta Redonda segue movimentando o mercado e comemorando resultados em campo nesta semana. Entre os reforços, o clube oficializou as contratações do zagueiro paraguaio Luis Cáceres, de 28 anos, e do atacante Marquinhos, de 26 anos. Com essas chegadas, o Esquadrão de Aço já soma cinco contratações confirmadas para a temporada 2025.

Luis Cáceres, ex-Tacuary, do Paraguai, já iniciou os treinos no CT Oscar Cardoso. O zagueiro será o primeiro estrangeiro a integrar o elenco tricolor desde 2019. Revelado pelo Libertad, Cáceres terá sua primeira experiência fora do Paraguai, onde conquistou a Copa Paraguay em 2021 pelo Olimpia.

Marquinhos retorna para sua segunda passagem pelo Voltaço. Em 2023, o atacante disputou 22 jogos na Série C, marcando quatro gols. Nesta temporada, ele jogou 13 partidas pelo Mirassol, sendo 11 pela Série B.

Além deles, o clube já havia anunciado as chegadas do lateral-direito Cayo Tenório e do meia Luciano Naninho, ambos integrados ao elenco, além do atacante Kelvin.

Goleiro Yago emprestado ao Tirol

Nas movimentações de saída, o Volta Redonda confirmou o empréstimo do goleiro Yago ao Tirol, do Ceará. O contrato é válido até o fim do Campeonato Cearense, visando proporcionar mais experiência ao atleta antes de seu retorno.