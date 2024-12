A poucos dias de deixar a prefeitura de Barra Mansa, Rodrigo Drable (SD) falou sobre o convite que recebeu para assumir um cargo no Governo do Estado do Rio, mas destacou que, por questões familiares e logísticas, ainda não sabe se vai aceitar a proposta. Em entrevista ao programa Bom Dia Cidade, da Rádio Cidade do Aço, Drable explicou os motivos: “Eu fui convidado. Mas não vou mudar para o Rio, pois tenho uma filha de 14 anos e um menino de 6. Como é que eu faço? Essa Dutra é incerta, são 8 horas de estrada. Fico hiper honrado com o convite do governador, mas estou avaliando a questão de transporte. Não tem cabimento ficar no carro 5 horas para descer e 3 horas para voltar, que é o que está levando hoje o trajeto”, afirmou.

Embora não tenha recusado o convite, Drable também falou sobre a possibilidade de se candidatar a deputado. “Gostaria, mas é fruto de circunstâncias, tem diversos fatores a considerar”, comentou, deixando a porta aberta para novas oportunidades políticas no futuro, mas sem definição concreta no momento.

Com o término de seu segundo mandato à vista, Rodrigo Drable refletiu sobre os oito anos à frente da Prefeitura de Barra Mansa. Para ele, a sensação de despedida é um “conflito de emoções”. “Uma mistura de alívio com o sentimento de rompimento e saudade da rotina de trabalho. Você cria uma rotina, vive para aquilo, e quando sai disso, é um rompimento. Isso assusta”, disse.

Ainda durante a entrevista, Drable fez um balanço das principais realizações em sua gestão, destacando a recuperação financeira e as melhorias nas áreas da saúde, educação e infraestrutura. “Eu entrei na prefeitura com uma cidade totalmente quebrada, que não pagava o funcionário, com 82% das lâmpadas queimadas. Barra Mansa vinha de um momento desastroso”, disparou.



Ainda segundo Rodrigo, um dos maiores feitos de sua administração foi o saneamento das finanças municipais, com o pagamento de R$ 200 milhões em dívidas e a transformação da previdência municipal, que passou de R$ 400 mil para R$ 128 milhões em caixa.

Na área da saúde, Drable se orgulhou de entregar uma rede de saúde “exemplar”, considerada a melhor do interior do Rio de Janeiro pelo SUS. “A saúde que pegamos estava completamente fechada. Hoje, temos a melhor estrutura da região”, disse. Além disso, a cidade viu o número de creches saltar de cinco para 16, um avanço importante, embora Drable ainda considere que o número ideal seria de pelo menos 40 unidades. A educação também foi transformada, com escolas ganhando tecnologia de ponta, como telas interativas e laboratórios de ciências.

A infraestrutura da cidade também foi um ponto de destaque. Drable mencionou a construção de 47 muros de contenção em áreas de risco. Em termos habitacionais, a gestão entregou 680 apartamentos populares, além de ter realizado um concurso para 2.500 novas vagas no funcionalismo público.

Outro projeto de destaque foi o Restaurante do Povo, que oferece refeições a preços populares e que, segundo o prefeito, é uma das iniciativas de que mais se orgulha. “Essa obra é uma das que mais me dá orgulho, porque além de ajudar as pessoas, garantimos recursos para sua continuidade por pelo menos mais um ano, após minha saída da prefeitura”, afirmou.

Projetos não concluídos

Embora tenha alcançado muitos objetivos, Drable foi sincero ao admitir que alguns projetos não foram concluídos, entre eles a reforma que leva o nome de seu avô, que ficou “na fila de prioridades” por questões de viabilidade financeira. Ele também lamentou não ter avançado em outros projetos, mas reafirmou que a cidade está em um caminho sólido para o futuro. “O Hospital Veterinário, o Hospital dos Olhos e o Mercado Produtor são algumas das obras que o Furlani vai entregar e estou deixando dinheiro em caixa para isso”.

Rodrigo Drable também falou sobre o seu sucessor e afirmou que a vitória de Furlani nas urnas reflete o sucesso de um projeto político bem sucedido. “Não tem nada mais honroso para mim do que ter sido prefeito de Barra Mansa. Meu muito obrigado aos barramansenses. Fiz o melhor que pude. Barra Mansa está longe de ser a cidade que eu sonhei, mas muito distante daquela que recebi”, afirmou, agradecendo aos moradores da cidade pela confiança e pelo apoio durante os dois mandatos.