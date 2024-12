Uma marquise de uma clínica odontológica desabou na manhã desta sexta-feira (dia 27) no bairro Retiro, em Volta Redonda. O acidente aconteceu na esquina da Avenida Pastor César Dacorso Filho com a Avenida Sávio Gama, uma das principais da região. Segundo informações preliminares, duas mulheres teriam ficado feridas. As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital da região. O estado de saúde delas ainda não foi divulgado.

Testemunhas relataram que ouviram um barulho muito forte, e uma lojista da região descreveu o som como “horrível”. Outros relatos apontam que um caminhão, ao fazer a curva, saiu arrastando a estrutura.

Mais informações sobre o acidente serão atualizadas em breve.

Foto: Reprodução/Redes Sociais