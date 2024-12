Um caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite de sexta-feira (27), no município de Vassouras. A ocorrência foi registrada no bairro Andrade Pinto, onde uma mulher denunciou que estava sendo constantemente ameaçada de morte por seu companheiro.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram informados pela vítima, de 22 anos, que seu companheiro, de 32 anos, a estava ameaçando há várias horas. A vítima afirmou que, além das ameaças de morte, também sofria agressões psicológicas frequentes.

O suspeito foi abordado pelos policiais, que ouviram a confirmação de sua parte sobre os fatos narrados pela mulher. Diante disso, ambos foram conduzidos para a 95ª DP (Vassouras) para registro da ocorrência.

Durante o trajeto até a delegacia, enquanto estavam na BR-393, o homem tentou fugir da viatura policial, abrindo a porta do veículo. A equipe policial precisou parar a viatura e, devido à iminência de fuga, fez uso das algemas. Após a contenção, ele foi levado para a unidade policial, onde permaneceu preso.

O homem foi autuado por ameaça, com base no artigo 147 do Código Penal, em conformidade com a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). A prisão foi estipulada com fiança de cinco salários mínimos.

Já a vítima foi encaminhada para medidas de proteção, conforme determina a legislação sobre violência doméstica.