Uma colisão envolvendo duas lanchas resultou na morte de um turista argentino de 38 anos e deixou outras três pessoas feridas, na manhã de sexta-feira (27), em Angra dos Reis. O acidente ocorreu na Ponta da Jurubaíba, também conhecida como Praia do Dentista, uma popular área turística localizada na Ilha da Jipóia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 11h41, quando equipes de resgate foram acionadas para atender ao acidente náutico. Além da vítima fatal, os feridos incluem dois outros turistas argentinos e um morador de Angra dos Reis, que foram resgatados e encaminhados para o Hospital Geral da Japuíba. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A Prefeitura de Angra dos Reis informou que prestou suporte à Capitania dos Portos durante o atendimento à ocorrência. Em nota, a administração municipal esclareceu que as embarcações envolvidas no acidente estavam devidamente legalizadas pela agência de turismo local, a TurisAngra.

A Capitania dos Portos e a Marinha do Brasil estão investigando as causas do acidente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais