A CCR RioSP informou que as detonações de rochas de janeiro de 2025 na Serra das Araras ocorrerão sempre de terça a quinta, das 14h às 16h. Nesta primeira semana do ano, serão realizados desmontes nos dias 07 (terça), 08 (quarta) e 09 (quinta). A última detonação de 2024 aconteceu no dia 19 de dezembro.

Durante o desmonte há o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 226, das 14h às 16h. A pista no sentido Rio de Janeiro da Serra das Araras permanece operando normalmente.

Para as operações de desmonte de rocha, a concessionária utiliza a técnica de ‘fogo cuidadoso’ – quando há controle de vibração e redução de ruído. Segundo a CCR, toda operação é previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ANTT, prefeituras das cidades lindeiras e órgãos competentes. “A concessionária reforça a orientação para que os moradores, comerciantes da região e motoristas programem a viagem e evitem trafegar na região durante o período de fechamento da rodovia”.

Além de respeitar a sinalização implantada no local. Painéis de mensagens – fixo e móvel – informaram o tempo para liberação da pista. Também foram colocadas faixas na rodovia.