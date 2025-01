Um homem de 48 anos foi preso na noite desse domingo (dia 5) por embriaguez ao volante, após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Jaraguá, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Ele, que não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação), conduzia um Verona GLX que colidiu contra outro veículo, um Citroën C3.

Agentes do Sistema Integrado de Segurança – serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) –, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, foram os primeiros a chegarem ao local do acidente após serem alertados por populares.

No local, o condutor do Verona apresentava sinais de embriaguez e foi submetido ao teste do etilômetro, que constatou a ingestão de bebida alcoólica. Levado para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP), o homem foi autuado por conduzir veículo automotor sob influência de álcool e por não possuir habilitação. Já o motorista do Citroën C3, um homem de 40 anos, foi levado ao Hospital Municipal Dr. Munir Rafful após relatar dores.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, lamentou o registro de mais um acidente que poderia ter sido evitado e destacou que as forças de segurança de Volta Redonda têm atuado com o objetivo de prevenir que situações como essas aconteçam.

“É preciso que as pessoas tenham consciência da gravidade de seus atos, porque a lei mais eficiente do trânsito é a educação. Saber conduzir um veículo não habilita uma pessoa a dirigir, pois não se trata só de colocar o veículo em movimento, mas conhecer a legislação de trânsito. Nesse caso ainda tivemos o agravante do consumo de bebida alcoólica que pode acarretar danos irreparáveis. Temos atuado de forma contundente, intensificando as operações, seja através da Guarda Municipal (GMVR), do Sistema Integrado de Segurança Pública ou da Operação Segurança Presente, além de apoiar as ações da Operação Lei Seca em Volta Redonda, para que fatos como esses não se tornem rotina na nossa cidade”, disse o secretário.

Foto: Divulgação/Semop.