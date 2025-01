Um homicídio foi registrado na madrugada desta segunda-feira (dia 6) em uma fazenda localizada na zona rural de Conservatória, distrito de Valença. O crime ocorreu após uma briga entre dois trabalhadores que estavam prestando serviço temporário na propriedade localizada na Estrada Acalanto. A vítima, de 40 anos, foi assassinada com uma facada no peito pelo colega, de 33 anos, que acabou preso.

O suspeito revelou que, no dia anterior, os dois haviam ganhado juntos R$ 200 em um jogo de azar. Segundo o acusado, ele e o colega decidiram juntar mais dinheiro para comprar bebidas alcoólicas e entorpecentes para consumir na fazenda. Após consumirem toda a bebida, os envolvidos ficaram altamente embriagados, o que gerou um clima de tensão e discussões acaloradas entre eles.

Em determinado momento, a vítima cobrou do suspeito a compra de mais bebida, o que iniciou um atrito verbal. O acusado relatou que, devido ao colega ter uma fama de ser agressivo, ele se alterou rapidamente, desferindo dois socos em seu rosto. Temendo pela sua integridade física, o acusado afirmou ter se refugiado dentro da casa, sendo seguido pela vítima, que continuou a ameaçá-lo.

Em um momento de desespero, o suspeito disse ter pego uma faca e, ao ser novamente atacado, desferiu um golpe no peito da vítima, que caiu no chão e morreu ali mesmo, antes da chegada de qualquer ajuda médica.

A área da fazenda foi isolada até a chegada dos peritos. A faca utilizada no crime foi apreendida. O exame realizado pelo perito criminal constatou que o golpe com a faca atingiu a região do peito da vítima, causando sua morte instantânea.

O acusado foi preso e conduzido à 91ª DP (Valença), onde foi autuado por homicídio qualificado (artigo 121, §2º, II, do Código Penal). Ele permanece à disposição da justiça. Tanto o acusado quanto a vítima são moradores de Petrópolis e estavam prestando serviço temporário na fazenda.