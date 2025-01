O Volta Redonda FC anuncia a contratação do volante Pierre, ex-Tombense e Guarani, para a temporada 2025.

Pierre tem 22 anos e é natural do Rio de Janeiro. O novo atleta do Esquadrão de Aço foi formado na base do Athetico-PR, onde estreou no profissional em 2021, e possui passagem pela Seleção Brasileira de Base.

O volante assinou vínculo até o final da Série B. Pierre já está integrado ao elenco tricolor na pré-temporada em Vassouras.

O Volta Redonda estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo (12), contra o Madureira, às 16h, em Conselheiro Galvão.