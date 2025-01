A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto durante uma operação de fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, na noite de quinta-feira (dia 9), em Itatiaia. O suspeito, de 23 anos, foi abordado por volta das 21h50 por uma equipe da PRF, que realizava rondas na altura do km 317.

O veículo, um Chevrolet Cobalt com placas de Campo Grande (MS), foi parado porque o condutor não utilizava o cinto de segurança e transportava duas crianças sem os dispositivos de retenção adequados. Além dele, estavam no veículo sua irmã, de 24 anos, proprietária do carro, e outros familiares.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A irmã, que estava como passageira, é habilitada, mas entregou a direção do veículo ao irmão sem habilitação, o que configura um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ela foi autuada por permitir que uma pessoa não habilitada dirigisse, o que pode resultar em pena de detenção de seis meses a um ano ou multa.

No entanto, o que chamou a atenção dos policiais foi a descoberta, por meio de consulta aos sistemas de segurança, de que o condutor possuía um mandado de prisão em aberto. Ele era alvo de uma ordem de captura expedida em 19 de dezembro de 2024 pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em Campo Grande (MS), por descumprir medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha. O mandado tinha validade até 19 de dezembro de 2025.

Diante da situação, a PRF deu voz de prisão ao homem e o encaminhou para a 99ª DP (Itatiaia), onde será processado e cumprirá o mandado judicial.

Além do crime de trânsito cometido pela irmã, que poderá responder judicialmente e ter sua CNH suspensa, o grupo foi multado em R$ 2.249,52 pelas infrações cometidas. As multas incluem a condução de veículo sem habilitação, transporte de crianças sem o dispositivo de segurança adequado e falta do uso do cinto de segurança.

Foto: Divulgação