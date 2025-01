O Bispo Diocesano de Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, de 57 anos, foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um quarto do hospital, onde continua o tratamento contra os efeitos adversos da quimioterapia. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (dia 10) pela Diocese, que agradeceu aos fiéis pelas orações e mensagens de apoio enviadas por meio dos canais de comunicação da instituição.

De acordo com um comunicado anterior, publicado na última segunda-feira (dia 8), Dom Luiz Henrique estava internado devido aos sintomas provocados pelos medicamentos quimioterápicos. Embora consciente, o Bispo precisou de acompanhamento médico contínuo para controlar os efeitos colaterais e proporcionar alívio durante o tratamento.

Dom Luiz Henrique, que comanda a Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda desde 2019, é amplamente reconhecido por sua atuação pastoral próxima das comunidades e seu forte envolvimento com causas sociais. Sob sua liderança, a Diocese tem desenvolvido diversos projetos de apoio às famílias carentes e fortalecido os laços com os fiéis da região.

A Diocese fez um apelo para que os devotos sigam em oração pela recuperação do Bispo, com um espírito de união e solidariedade, enquanto ele continua sua jornada de tratamento e recuperação.