Um acidente envolvendo uma funcionária da CBSI foi registrado na manhã desta sexta-feira (dia 10) no processo de Ligotamento Contínuo, parte da aciaria da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda. Segundo informações não confirmadas oficialmente, a vítima teria caído do quarto andar da área onde acontecem as operações.

A colaboradora foi identificada como Lauriene Cristina Leal de Souza. Após a queda, Lauriene foi imediatamente socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Santa Cecília, onde passou a ser submetida a exames de imagem para investigar possíveis fraturas e lesões. De acordo com o boletim médico, ela encontra-se consciente, respira normalmente e está sob cuidados intensivos, aguardando novos procedimentos.

Até o momento, não houve confirmação por parte da CBSI sobre as circunstâncias do acidente. Em nota, a empresa informou que Lauriene foi prontamente socorrida e levada ao Hospital Santa Cecília, onde permanece internada recebendo os devidos cuidados médicos. “A empresa está em contato próximo com a equipe médica e com os familiares da colaboradora, prestando todo o suporte necessário neste momento. Paralelamente, segue apurando as causas do ocorrido”.

A família de Lauriene está no hospital, acompanhada por representantes da gestão imediata da CSN, segurança do trabalho e serviço social, para dar suporte durante o atendimento médico. A empresa também emitiu um comunicado pedindo para que as informações compartilhadas nas redes sociais sejam verificadas, já que alguns comentários externos estavam gerando confusão sobre o estado de saúde da colaboradora.