Fernando Cariello, reconhecido preparador físico do Volta Redonda Futebol Clube, é um nome de destaque na área de educação física. Natural de Barra do Piraí, Cariello, ou “Professor Cariello”, como é conhecido, formou-se em Educação Física pelo UniFOA e, ao longo dos anos, construiu uma carreira sólida com uma extensa formação, incluindo cinco pós-graduações. Sua trajetória é marcada pela dedicação à educação e à prática esportiva, com experiência no voleibol profissional e como personal trainer.

Agora, o preparador físico dá um passo significativo em sua carreira com a criação da Cariello Academy, um empreendimento inovador que busca capacitar profissionais de educação física e oferecer serviços especializados de treinamento. A academia foi criada com foco em cursos de alta qualidade e atendimento personalizado, prometendo revolucionar o mercado da área.

O início

A ideia da Cariello Academy surgiu de uma necessidade pessoal e profissional. Em 2024, Cariello percebeu que poderia atender melhor seus alunos e expandir seus serviços ao oferecer um espaço físico para avaliações posturais, funcionais e de composição corporal, além de consultorias de treinamento mais assertivas. A inspiração também veio do avanço do mercado digital e do aumento do interesse por cursos online.

“O que me motivou foi a busca por um lugar adequado para realizar avaliações físicas e posturais dos meus alunos, além de criar uma plataforma que unisse os atendimentos presenciais e online de forma mais eficiente”, explica Cariello.

O profissional destaca que sua experiência revelou uma demanda por cursos de qualidade, especialmente voltados para a metodologia que aplica em seus atendimentos.

Cursos VIPs e metodologia exclusiva

Além de atendimentos presenciais, a Cariello Academy tem como grande diferencial seus cursos VIPs, com número reduzido de participantes para garantir uma entrega de conteúdo personalizada e eficaz. Cariello acredita que o excesso de alunos em cursos compromete a qualidade do ensino e, por isso, adotou um modelo mais exclusivo.

“Quando há muitos alunos, o conteúdo se perde, o que considero um fator prejudicial. Quero atingir quem realmente deseja aprender minha metodologia, focada na prática da educação física que, muitas vezes, falta no mercado: a simplicidade que gera resultados consistentes e eficazes”, afirma o preparador físico.

Os cursos VIPs não se limitam ao público de Volta Redonda. Profissionais de outras regiões, como São Paulo, Rio de Janeiro e interior de Minas Gerais, já demonstram interesse na metodologia de Cariello. O modelo online também será uma extensão dessa experiência, permitindo que alunos de todo o Brasil tenham acesso aos conteúdos, com material didático gravado e interação direta com o preparador.

Avaliações funcionais e posturais

Outro pilar importante da Cariello Academy é o enfoque nas avaliações físicas, posturais e funcionais. Cariello compara o processo a um exame médico, onde a análise inicial permite ao profissional de educação física desenvolver um programa de treinamento mais seguro e eficaz para cada aluno.

“O objetivo é oferecer um atendimento completo. As avaliações físicas são essenciais para entender a composição corporal do aluno, o funcionamento das articulações e a postura. Com essas informações, conseguimos personalizar o treino, evitar lesões e proporcionar resultados mais rápidos e eficazes”, explica Cariello.

Essas avaliações podem ser realizadas presencialmente, com o aluno indo até a academia, ou de forma online, por meio de materiais enviados previamente e analisados detalhadamente pelo preparador.

Futuro

O projeto já se consolida em Volta Redonda e cidades vizinhas, atraindo profissionais interessados nos cursos e treinamentos oferecidos. No entanto, o preparador físico não pretende parar por aí. O objetivo é expandir a Cariello Academy para todo o Brasil, fortalecendo a plataforma online e criando experiências exclusivas para quem busca aprofundar-se no universo do treinamento físico.

“Minha visão é transformar a Cariello Academy em um centro de referência na educação física, tanto para profissionais da área quanto para quem busca um atendimento mais exclusivo e especializado. Vamos continuar oferecendo conteúdo de alta qualidade e garantir que nossos alunos, sejam online ou presenciais, tenham uma experiência única”, conclui Cariello.