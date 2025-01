Dois irmãos gêmeos, de 28 anos, foram apresentados na 88ª DP (Barra do Piraí), após serem acusados de um homicídio doloso ocorrido na madrugada deste domingo (dia 19), no bairro Coimbra. De acordo com a Polícia Militar, o pai dos acusados, acompanhado de uma advogada, se dirigiu até a delegacia e informou que os filhos estavam dispostos a se entregar à polícia.

A equipe policial se deslocou até o endereço indicado pelo homem e encontrou os irmãos, que foram conduzidos algemados para a delegacia. Os acusados foram ouvidos e enquadrados no artigo 121 do Código Penal, por homicídio doloso. No entanto, eles responderão em liberdade.

O crime vitimou um jovem de 28 anos, que morreu após receber duas facadas, sendo uma delas diretamente no coração. Testemunhas disseram à Polícia que o rapaz teria se envolvido em uma discussão com os suspeitos em um trailer. Após o desentendimento, os irmãos teriam se retirado do local e seguido para casa.

No entanto, ao passar pela Rua Célia Diegues Álvares, a vítima teria sido abordada pela dupla, que desferiu as facadas. As testemunhas reconheceram os irmãos como os mesmos envolvidos na briga anterior no trailer. As facas utilizadas no crime foram apreendidas, com marcas de sangue.