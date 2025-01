Barra Mansa registrou um duplo homicídio na noite dessa segunda-feira (dia 20). A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h38, após um tiroteio registrado no bairro Nove de Abril, com duas vítimas fatais. De acordo com informações preliminares, dois homens, ainda não identificados, foram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos em uma motocicleta que passaram pela Rua Alphen de Oliveira Ferreira, onde populares acompanhavam a passagem da Folia de Reis. Testemunhas informaram aos policiais que os disparos haviam sido feitos contra foliões, durante a festividade.

Apesar dos esforços da equipe policial, não há informações sobre os suspeitos, que conseguiram fugir após o atentado. Até o momento, não há detalhes sobre as identificações das vítimas, nem sobre a motivação do crime. O município de Barra Mansa tem enfrentado um aumento nos índices de violência e este homicídio é mais um reflexo do cenário preocupante que a região vive nos últimos dias.

Foto: Reprodução/Redes Sociais