O secretário estadual de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, estará em Barra Mansa nesta quarta-feira (dia 22), após inaugurar a 1ª Subseção de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SsARP) da Polícia Militar, em Resende. A visita ocorre em um momento crítico para o município, que enfrenta uma onda de violência crescente. Só em janeiro de 2025, a cidade já registrou diversos homicídios e episódios de violência que têm aterrorizado a população.

Na madrugada de terça-feira (dia 14), um jovem de 25 anos foi morto a tiros no bairro Cotiara. O crime ocorreu quando três suspeitos invadiram sua residência, e a mãe da vítima relatou à polícia que os criminosos estavam encapuzados. O clima de insegurança se intensificou com o crime ocorrido no Centro, no dia 16, quando um ataque a tiros de fuzil resultou na morte de três pessoas, incluindo um traficante local, e três feridos, vítimas de balas perdidas.

Em um episódio mais recente, na noite da última segunda-feira (dia 20), dois jovens, Jean Carlos do Espírito Santo Teixeira e Gustavo da Silva Souza, foram mortos durante a passagem de uma Folia de Reis no bairro Nove de Abril. Os assassinos, a bordo de uma motocicleta, abriram fogo contra os jovens, causando pânico entre os foliões. Jean, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, seria o alvo do ataque, enquanto Gustavo, que não tinha relação com o crime, foi atingido enquanto estava próximo ao amigo.

Esses crimes têm gerado um clamor por maior segurança na cidade. A Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap-BM) e o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Barra Mansa têm pedido a criação de uma Companhia Independente da Polícia Militar na cidade, uma medida que já foi adotada em outros municípios. O delegado titular de Barra Mansa, Bruno Gilaberte, afirmou que as investigações sobre os homicídios estão em andamento.

Diante desse cenário, a visita do coronel Marcelo de Menezes a Barra Mansa será uma oportunidade para discutir as necessidades de segurança na cidade e avaliar a possibilidade de ações mais efetivas para combater a crescente violência, que tem afetado a rotina dos moradores e desafiado as autoridades locais.