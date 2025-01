Um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (dia 23) envolvendo um ônibus da Viação Bamonte e um caminhão Scania deixou nove pessoas feridas no trevo de acesso entre Barra do Piraí e Valença, no km 255 da BR-393. O ônibus, que cruzava a via sentido Valença, foi atingido transversalmente pelo caminhão que trafegava no sentido Volta Redonda.

Entre as vítimas, estava uma criança de 3 anos, além de outros adultos, todos, a princípio, sem gravidade. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Barra do Piraí.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal.

Foto: Divulgação/PRF